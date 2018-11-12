Си Цзиньпин в ближайшие дни начнет официальное турне по странам АТЭС

Пекин, , 09:07 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с государственным визитом Папуа — Новую Гвинею, Бруней и Филиппины с 15 по 21 ноября, а также примет участие во встрече глав стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с 17 по 18 ноября, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Лу Кан сделал соответствующее объявление 12 ноября. Во время его визита в Папуа — Новую Гвинею Си встретится с лидерами тихоокеанских островных государств, а также обсудит с ними ряд вопросов дипломатического характера.

Си Цзиньпин был приглашен посетить с визитом указанные страны генерал-губернатором Папуа — Новой Гвинеи Бобом Дадае, премьер-министром страны Петером О’Нилом, султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. На Филиппины же председатель Си приедет по приглашению президента страны Родриго Дутерте.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-председатель Постоянного комитета ВСНП Цзи Бинсюань привез во Францию «китайскую мудрость», изложенную в книге Си Цзиньпина, где последний дает рецепты реформирования мировой системы управления и строительства «единого будущего для всего человечества».

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