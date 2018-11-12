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Премьер Госсовета КНР отправился в Сингапур для встречи с лидерами АСЕАН

Политика

... по приглашению сингапурского премьера Ли Сяньлуна

Премьер Госсовета КНР отправился в Сингапур для встречи с лидерами АСЕАН
Иллюстрация: Cn.nhandan.org.vn
АСЕАН

Пекин, 12 ноября 2018, 08:43 — REGNUM  Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян покинул Пекин утром по местному времени 12 ноября для участия в серии встреч в рамках форума сотрудничества Китая и стран АСЕАН по приглашению сингапурского премьера Ли Сяньлуна, сообщает агентство Синьхуа.

За время своего визита в Сингапур Ли примет участие в 21-й встрече лидеров Китая и стран АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) в формате 10+1, а также в 21-й встрече лидеров стран АСЕАН, Китая, Японии и Южной Кореи в формате 10+3. Кроме того, Ли Кэцян примет участие в 13-м саммите стран Восточной Европы. В состав делегации, возглавляемой Ли, входит также член Госсовета КНР и ответственный секретарь Госсовета Сяо Цзе.

Отметим, что Китай немаловажное внимание уделяет сотрудничеству с АСЕАН по разным направлениям. Помимо экономических и политических связей, Китай наращивает и военное сотрудничество, проводя совместные военно-морские учения.

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