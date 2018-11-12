Паспорта в Казахстане переведут на латиницу до 2025 года

Алма-Ата, Казахстан, , 08:46 — REGNUM Удостоверения личности и паспорта граждан Казахстана планируют выдавать на латинице. Об этом говорится в проекте плана мероприятий по поэтапному переводу казахстанского алфавита на латинскую графику до 2025 года, который опубликован на сайте электронного правительства Казахстана.

На латиницу планируется перевести все основные документы. Данное требование должно быть исполнено в период с 2021 по 2025 год. Финансирование замены документов планируется проводить за государственный счет.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в государственный герб Казахстана были внесены изменения в связи с переводом алфавита на латинскую графику. Вместо надписи «Қазақстан» на гербе написано QAZAQSTAN.

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