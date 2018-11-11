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Оппозиция Македонии обвинила премьера Заева в связях с бизнесменом Саввиди

Политика

Македонская партия ВМРО обвинила премьер-министра страны Зорана Заева в связях с русским бизнесменом греческого происхождения Иваном Саввиди и потребовала от Заева объяснений

Оппозиция Македонии обвинила премьера Заева в связях с бизнесменом Саввиди
Влада на Република Македонија
Зоран Заев

Скопье, 11 ноября 2018, 17:53 — REGNUM  Пресс-секретарь партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия Македонии за народное единство), Наум Стоилковски, рассказал о возможных связях премьер-министра Македонии Зорана Заева и правительства с русским бизнесменом, близким к Москве, проживающим в Греции, Иваном Саввиди.

По словам Столстовски Заев должен ответить, оказывал ли Саввиди какое-то влияние на экономику Македонии и в каких масштабах, а также был ли он связан с правительством и высокими представителями Либерально-Демократической партии Македонии (ЛДПМ).

«Знал ли Заев, чью компанию он посетил, когда осматривал табачную фабрику в Крушево, которая является частью сети компаний Саввиди? Не общался ли Заев с Панайотисом Теранидисом, доверенным лицом Саввиди? Не является ли бывший государственный Инспектор сельского хозяйства Яне Станковски, член команды Заева в ЛДПМ, подписантом доверенности компании Саввиди?» — это лишь часть тех вопросов, которые задал Заеву представитель македонской оппозиционной партии, передает албанское новостное агентство «БалканВеб».

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Зарубежная хроника
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