Трампа раскритиковали за отмену посещения кладбища из-за дождя

Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп был подвергнут 11 ноября резкой критике за свой отказ посетить 10 ноября американское мемориальное кладбище Буа Бело в департаменте Эна (Франция) по причине плохой погоды.

Посещение изначально стояло в графике мероприятий президента США, однако затем было официально объявлено о его отмене по причине «логистических сложностей, вызванных погодой,

«Они погибли, глядя врагу в глаза, а этот жалкий и недостойный Дональд Трамп не смог даже бросить вызов погоде, чтобы отдать дать уважения павшим», — написал на своей странице в Twitter член бритнского парламента, консерватор Николас Сомс, являющийся внуком Уинстона Черчилля.

«Просто невообразимо, что президент поехал во Францию на эту важную годовщину (окончания Первой мировой войны — прим. ред.), а потом остался в своем номере в отеле смотреть телевизор вместо того, чтобы лично принести дань уважения американцам, которые отдали 100 лет назад свои жизни ради победы», — заявил Дэвид Фрам, который в свое время был спичрайтером президента США Джорджа Буша-младшего.

А газета The Washington Post цитирует экс-заместителя помощника президента США Барака Обамы по национальной безопасности Бена Родса. «Трамп готов использовать американских военных для предвыборных политических трюков, но остался сидеть в своем отеле вместо того, чтобы почтить память тех, кто сражался и отдал свои жизни за Америку», — заявил Бен Родс.

В результате отмены посещения Трампом американского мемориального кладбища туда на церемонию поехали председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд и глава аппарата сотрудников Белого дома генерал Джон Келли.

Отметим, президент США Дональд Трамп прибыл во Францию для участия в мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны и в субботу 10 ноября провел в Елисейском дворце переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.