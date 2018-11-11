На выборах главы и депутатов парламента ЛНР проголосовал Леонид Пасечник

Луганск, , 09:22 — REGNUM Исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики проголосовал на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов парламента республики. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает Луганский информационный центр.

Пасечник вместе с супругой проголосовали на участке №53, который организован на базе Луганского учебно-воспитательного комплекса №50 имени Федорчука.

Журналистам временно исполняющий обязанности главы ЛНР заявил, что он сегодня проснулся с хорошим настроением, так как данные выборы — это исторический момент.

«Сегодня весь Донбасс и я в частности реализовал свои права, предусмотренные конституцией ЛНР, проголосовал за нашу свободу и независимость, за мир, проголосовал за интеграцию с РФ», — сказал Пасечник.

Он подчеркнул, что Донбасс будет определять свою судьбу самостоятельно и никто не вправе этому мешать.

Пасечник также призвал сограждан принять участие в выборах и тем самым подтвердить, что в 2014 году они сделали правильный выбор.

«Это наш единственный путь, и мы с него не свернем», — сказал он.