Воскресенье, 11 Ноября 2018 года
09:49:14 МСК

На выборах главы и депутатов парламента ЛНР проголосовал Леонид Пасечник

Политика

Временно исполняющий обязанности главы ЛНР призвал сограждан принять участие в выборах и подтвердить свой выбор 2014 года

На выборах главы и депутатов парламента ЛНР проголосовал Леонид Пасечник
Иллюстрация: Glava-lnr.info
Леонид Пасечник

Луганск, 11 ноября 2018, 09:22 — REGNUM  Исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики проголосовал на одном из избирательных участков в Луганске на выборах главы и депутатов парламента республики. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает Луганский информационный центр.

Пасечник вместе с супругой проголосовали на участке №53, который организован на базе Луганского учебно-воспитательного комплекса №50 имени Федорчука.

Журналистам временно исполняющий обязанности главы ЛНР заявил, что он сегодня проснулся с хорошим настроением, так как данные выборы — это исторический момент.

«Сегодня весь Донбасс и я в частности реализовал свои права, предусмотренные конституцией ЛНР, проголосовал за нашу свободу и независимость, за мир, проголосовал за интеграцию с РФ», — сказал Пасечник.

Он подчеркнул, что Донбасс будет определять свою судьбу самостоятельно и никто не вправе этому мешать.

Пасечник также призвал сограждан принять участие в выборах и тем самым подтвердить, что в 2014 году они сделали правильный выбор.

«Это наш единственный путь, и мы с него не свернем», — сказал он.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить