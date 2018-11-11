Воскресенье, 11 Ноября 2018 года
09:45:25 МСК

Российское посольство в США выясняет причины задержания журналиста из РФ

Политика

Российский журналист Александр Малькевич был задержан в аэропорту Вашингтона после того как он зарегистрировался на рейс

Российское посольство в США выясняет причины задержания журналиста из РФ
Иллюстрация: Washington.mid.ru
Здание посольства России в США

Вашингтон, 11 ноября 2018, 09:06 — REGNUM  Посольством России в США направлен запрос в госдеп об обстоятельствах задержании российского журналиста Александра Малькевича в аэропорту Вашингтона, сообщает 11 ноября официальный Twitter российской дипмиссии.

«В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича в Госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении посольства России в США.

Также российские дипломаты порекомендовали российским гражданам в подобных случаях сразу же требовать предоставить им связь с посольством России.

Отметим, как ранее сообщалось, российский журналист Александр Малькевич был задержан в аэропорту Вашингтона после того как он зарегистрировался на рейс. Журналиста отвели в специальную комнату, где его допрашивали 19 сотрудников ФБР.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить