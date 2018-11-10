В Бангладеш для охраны порядка на выборах задействуют 600 тысяч человек

Дакка, , 19:36 — REGNUM Председатель центральной избирательной комиссии Бангладеш Нурул Худа заявил, что для обеспечения безопасности на грядущих парламентских выборах различные правоохранительные органы выделят 600 тысяч человек. По сообщению бангладешского новостного издания «Дакка трибьюн», в число указанных ведомств вошли полиция, пограничные войска, батальон быстрого реагирования, а также силы береговой охраны.

В ходе своего выступления, трансляцию которого вели основные телеканалы Бангладеш, Нурул Худа подчеркнул, что особое внимание будет уделено профессиональным навыкам сотрудников и их непредвзятости. Председатель ЦИК Бангладеш также заявил, что при необходимости усилить гражданские правоохранительные ведомства министерство обороны также задействует сухопутные войска.

Ранее центральная избирательная комиссия Бангладеш объявила, что парламентские выборы в Бангладеш пройдут 23 декабря этого года.