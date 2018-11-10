В Узбекистане будет разработана концепции развития системы здравоохранения

Ташкент, , 12:51 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение разработать проект концепции развития системы здравоохранения в Узбекистане до 2025 года, сообщает УзА по итогам селекторного совещания в системе миннздрава с участием главы государства.

В ходе совещания было отмечено, что за последние два года в сфере здравоохранения было принято 50 указов, постановлений и распоряжений президента, более 70 постановлений и распоряжений правительства. Организованы 6 новых научно-практических медицинских центров, общее их число достигло 16. В регионах для создания еще больших удобств населению открыто 10 филиалов центров. В районных и городских больницах организованы 306 новых специализированных отделений, 1,2 тысячи пунктов скорой помощи.

«В целом в текущем году из госбюджета на медицину было выделено на 40 процентов больше средств по сравнению с 2017 годом. На совещании отмечалось, что в следующем году в сферу запланировано направить на 30 процентов больше средств, чем в этом году», говорится в публикации.

Вместе с этим, было констатировано, что ожидаемых от системы здравоохранения результатов не видно, особенно это заметно в отдаленных населенных пунктах, где жители не чувствуют эффекта от серьезных и коренных преобразований в медицинском обслуживании.

В ходе совещания был поднят вопрос внедрения системы обязательного медицинского страхования, что «позволяет снизить расходы бюджета и повысить качество медицинских услуг».

Обязательное страхование планируется внедрять поэтапно и ввести в действие с 2021 года.

Было подчеркнуто, что самым малозатратным и эффективным путем предупреждения заболеваний является пропаганда здорового образа жизни и правильного питания.

«К сожалению, вследствие малоподвижного образа жизни и неправильного питания половина населения Узбекистана имеет лишний вес, у 46 процентов повышенное содержание холестерина в крови, у 31 процента — высокое кровяное давление», сообщает издание.

В связи с этим указано на необходимость усиления профилактики заболеваний через пропаганду здорового образа жизни и культуры правильного питания среди населения.

Как ИА REGNUM сообщало ранее президентом Узбекистана поручено резко увеличить число спортивных соревнований районного, городского, областного и республиканского уровней, поощрять победителей и призеров денежными призами.

Для широкого привлечения населения, особенно молодежи, к спорту поручено проводить тесты в соревновательном виде и внедрить награждение их победителей нагрудными знаками трех степеней.

Президент указал, что необходимо начать работу по проведению массовых физкультурных и гимнастических мероприятий на предприятиях, в образовательных учреждениях и парках. Также Мирзиёев указал на необходимость пропаганды пользы подобных упражнений для здоровья и подготовки в этих целях регулярных передач и социальных роликов на телевидении.