Пентагон: США больше не будут дозаправлять саудовские самолеты в воздухе

Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал решение властей Саудовской Аравии отказаться от американской помощи в дозаправке задействованных в интервенции в Йемене военных самолетов саудовских ВВС. Соответствующее заявление Мэттиса выпустила накануне, 9 ноября, пресс-служба Пентагона.

По словам Мэттиса, Пентагон полностью поддерживает решение саудитов, которое они приняли после консультации с правительством США, об использовании собственных военных возможностей для осуществления дозаправки самолетов при проведении боевых операций в Йемене.

Также Мэттис заявил, что его страна готова продолжить работу по «минимизации потерь» среди гражданского населения Йемена и поддержать усилия Организации Объединённых Наций по урегулированию конфликта в этой стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что власти США перестали осуществлять дозаправку в небе самолетов американской коалиции, так как представители обеих основных американских партий потребовали от Белого дома принять такие меры на фоне эскалации военных действий саудитов и их союзников в Йемене.