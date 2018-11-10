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В Японии хотят ускорить переговоры по Курильским островам

Политика

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложит ускорить переговоры по Курильским островам на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках XIII Восточноазиатского саммита

В Японии хотят ускорить переговоры по Курильским островам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курильские острова

Токио, 10 ноября 2018, 07:19 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложит ускорить переговоры по Курильским островам на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках XIII Восточноазиатского саммита (ВАС) в Сингапуре. Об этом сообщает японское издание The Mainichi.

По данным издания, в правительстве Японии рассчитывают интенсифицировать переговорный процесс по Курильским островам.

Японская сторона хочет пересмотреть совместное заявление СССР и Японии 1956 года, которое предусматривает передачу Японии острова Шикотан и ряда мелких необитаемых островов при условии подписания мирного договора.

Также в японском правительстве рассчитывают, что переговоры в Сингапуре помогут подготовить рамочное соглашение, которое будет обсуждаться в 2019 году во время официального визита Владимира Путина в Японию.

Напомним, XIII Восточноазиатский саммит пройдет в Сингапуре с 11 по 15 ноября. В работе форума примут участие представители 18 стран, включая Россию и Японию, которые будут представлены на высшем уровне.

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Курильские острова и Япония
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