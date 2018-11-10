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Австрийского полковника обвинили в «сливе» Москве данных НАТО

Политика

Ходил по семинарам НАТО, слушал и рассказывал Москве

Вена, 10 ноября 2018, 03:13 — REGNUM  Австрийский полковник в отставке собирал для России информацию по НАТО, пишет газета Salzburger Nachrichten.

Уточняется, что он пересылал в Москву информацию, полученную на семинарах НАТО. Он снабжал российские спецслужбы данными о личной жизни функционеров альянса (например, о том, склонны ли они к злоупотреблению алкоголем).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Австрии ведется расследование в отношении полковника в отставке, будто бы шпионившего на Россию. После соответствующего заявления представителя прокуратуры Зальцбурга Роберта Хольцляйтнера в МИД РФ был вызван посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер.

Читайте подробнее: Посол Австрии прибыл в МИД РФ из-за шпионского скандала

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