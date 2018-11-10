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Норвегии «лучше наблюдать за развитием событий» не из Баку, а из Тбилиси

Политика

При этом в Баку будет действовать генеральное консульство

Норвегии «лучше наблюдать за развитием событий» не из Баку, а из Тбилиси
Норвегия

Баку, 10 ноября 2018, 00:34 — REGNUM  Правительство Норвегия принялo решение закрыть посольство в Азербайджане. Об этом сообщает Turan со ссылкой на МИД Норвегии.

Как пояснила глава МИД Норвегии Эриксен Сорейде, отношения между двумя странами будет осуществляться посредством посольства Норвегии в Турции. При этом в Баку будет действовать генеральное консульство.

Вместе с тем, Осло принял решение об открытии посольства в Грузии. Комментируя это решение Сорейде, заявила, что «Грузия является главным партнером Норвегии на Южном Кавказе». По её словам, реформы, проводимые в Грузии, сблизили ее «с европейскими и евроатлантическими структурами».

На ее взгляд, наличие посольства в Грузии позволит правительству «лучше наблюдать за развитием событий во всем регионе».

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