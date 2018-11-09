Toshiba официально закрывает проект английской АЭС Moorside

Токио, , 23:56 — REGNUM 8 ноября японская корпорация Toshiba официально известила об отказе от участия в проекте по строительству АЭС Moorside на территории Великобритании. Созданное для реализации этого проекта совместное предприятие NuGen будет ликвидировано.

«В соответствии с политикой Toshiba по устранению рисков, связанных с бизнесом по строительству АЭС за рубежом, Toshiba пригласила новых инвесторов участвовать в компании «NuGen», а также рассмотрела продажу доли Toshiba Group в NuGen, — говорится в опубликованном заявлении корпорации. «После рассмотрения дополнительных расходов, которые повлечёт за собой продолжение работы NuGen, Toshiba пришла к выводу о том, что экономически рациональным решением является выход из проекта по строительству АЭС в Британии, а также решила предпринять шаги по ликвидации NuGen.»

В результате этого шага японской компании у Великобритании возникают серьезные проблемы. Строительство АЭС Moorside было запланировано для замещения британских АЭС второго поколения, сроки вывода из эксплуатации которых наступают в середине предстоящего десятилетия. После решения Toshiba Англия может столкнуться с неприятным фактом наступления значительного энергодефицита, поэтому проблему строительства замещающих электростанций необходимо каким-то образом решать, причем делать это предстоит в сжатые сроки. Великобритания может пойти на то, чтобы строить электростанции, работающие на природном газе, но тогда предстоит решать вопросы с наращиванием импорта этого энергоресурса. Второй вариант — попытаться ускорить прохождение процедуры лицензирования проекта АЭС Hualong-1, заявку на которое китайская CNNC подала в прошлом году. Имеется и третий вариант — активизировать имеющиеся отношения с Росатомом.

Каким будет решение Великобритании, мы увидим в ближайшее время.