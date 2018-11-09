В ЕС призвали Киев восстановить доверие к антикоррупционной прокуратуре

Брюссель, , 18:17 — REGNUM Киевская хунта должна восстановить доверие к специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), заявил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, сообщает 9 ноября УНИАН.

По его словам, глава САП Назар Холодницкий «потерял доверие» общества. Должен ли Холодницкий быть уволен, Хан не уточнил, однако отметил, что глава САП был уличен в «серьезном нарушении правил профессиональной этики», но продолжает оставаться на своем посту.

Хан призвал Киев «восстановить доверие» к специализированной прокуратуре, приняв «необходимые шаги».

Напомним, на Украине продолжается борьба между антикоррупционными органами: генпрокуратурой, национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и САП.