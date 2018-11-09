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В ЕС призвали Киев восстановить доверие к антикоррупционной прокуратуре

Политика

Каким образом, в ЕС не уточнили

В ЕС призвали Киев восстановить доверие к антикоррупционной прокуратуре
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Брюссель, 9 ноября 2018, 18:17 — REGNUM  Киевская хунта должна восстановить доверие к специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), заявил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, сообщает 9 ноября УНИАН.

По его словам, глава САП Назар Холодницкий «потерял доверие» общества. Должен ли Холодницкий быть уволен, Хан не уточнил, однако отметил, что глава САП был уличен в «серьезном нарушении правил профессиональной этики», но продолжает оставаться на своем посту.

Хан призвал Киев «восстановить доверие» к специализированной прокуратуре, приняв «необходимые шаги».

Напомним, на Украине продолжается борьба между антикоррупционными органами: генпрокуратурой, национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и САП.

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Конфликт между антикоррупционерами и прокуратурой на Украине
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