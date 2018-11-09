Законопроект о бесплатной юрпомощи для предпенсионеров внесен в Госдуму

Москва, , 17:13 — REGNUM Законопроект о бесплатной юридической помощи для лиц предпенсионного возраста внес в Госдуму депутат Олег Быков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Предлагается включить в перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, граждан предпенсионного возраста, под которым понимается предшествующий назначению пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации возрастной период продолжительностью до пяти лет, признанных в установленном порядке безработными.

Госдума приняла закон, повышающий срок выхода на пенсию, для мужчин он составит 65 лет, для женщин — 60 лет.