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В ДНР упростили работу таксистов и риелторов

Политика

Лицензии больше не нужны

В ДНР упростили работу таксистов и риелторов
Цитата из х/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США
Водитель такси

Донецк, 9 ноября 2018, 17:33 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике отменили необходимость лицензировать деятельность риелторам и таксистам, сообщает 9 ноября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, соответствующие законы были приняты парламентом республики. По словам и. о. представителя главы ДНР в народном совете (парламенте) республики Олега Ванина, лицензирование повышает цены на услуги и затрудняет деятельность. Соответственно, теперь риелторам и таксистам будет проще оказывать свои услуги по приемлемым ценам.

Напомним, ранее парламент ДНР принял закон, который втрое снизил акцизную ставку на ввоз в республику керосина и технических масел со $150 до $50.

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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