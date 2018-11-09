Дональд Трамп: Япония нечестно ведёт торговлю

Токио, , 16:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию по итогам промежуточных выборов в Конгресс. В ответ на вопрос о торгово-экономических отношениях с Японией, заданный японским журналистом из NNN (Nippon News Network), он заявил, что «Япония нечестно ведет торговлю».

Более того, Дональд Трамп добавил, что он надеется, что «премьер-министр Синдзо Абэ счастлив низким тарифам на японские автомобили».

По сообщению японского новостного агентства NHK, Трамп сначала не понял вопрос, произнесенный с акцентом. Когда репортер попытался снова, президент США попросил «передать привет Синдзо» и посетовал, что, несмотря на тёплую дружбу с премьер-министром Синдзо Абэ, Япония несправедлива к США в торговых отношениях.