В Москве завершена подготовка к установке памятника Солженицыну

Москва, , 15:51 — REGNUM В Таганском районе Москвы завершаются подготовительные работы по установке памятника писателю Александру Солженицыну. Об этом сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время уже выполнены работы по установке фундамента памятника, а также установлена монолитная плита с армированием и закладными деталями. Бирюков напомнил, что памятник Солженицыну будет воздвигнут к 100-летию со дня рождения писателя.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Москве и других российских городах активисты движения «Суть времени» провели серию пикетов против «блицкрига солженицынства».

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Общественники, ссылаясь на тексты писателя, обращали внимание граждан и представителей власти на следующее: в своих произведениях Солженицын воспевал и оправдывал власовцев и бандеровцев, цифры репрессий в СССР он заимствовал у служившего в ведомстве Геббельса Ивана Кошкина (проф. Курганова), а также призывал к превентивной войне США и Запада с СССР.

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