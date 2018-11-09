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Россия выступает за сохранение единого и неделимого Афганистана — МИД РФ

Политика

В Москве проходит заседание московского формата консультаций по Афганистану

Москва, 9 ноября 2018, 11:51 — REGNUM  Россия выступает за сохранение единого и неделимого Афганистана, в котором мирно и счастливо жили бы все населяющие страну этнические группы, заявил 9 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе второго заседания московского формата консультаций по исламской республике.

«У меня нет сомнений, что такой подход разделяют и другие участники московского формата, и что все мы руководствуемся коренными национальными интересами афганского народ», — заявил Лавров.

Напомним, в Москве сегодня, 9 ноября, проходит заседание московского формата консультаций по Афганистану, который должен поспособствовать прямым переговорам между афганским правительством и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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МИД России
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