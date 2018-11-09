Делегация США обсудила в Узбекистане военное сотрудничество

Ташкент, , 11:21 — REGNUM Делегация минобороны США во главе с заместителем помощника министра Колинсом Джексоном накануне в Ташкенте провела встречу с руководителем оборонного ведомства Узбекистана Абдусалом Азизовым, сообщает Газета.уз.

Стороны обсудили состояние и перспектив военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, обменялись мнениями по урегулированию ситуации в Афганистане, предотвращению международного терроризма и стабильного поддержания мира в регионе.

«Правительство США высоко оценивает инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, направленные на развитие добрососедских отношений между странами Центральной Азии, а также усилия Узбекистана по стабилизации обстановки в Афганистане», сказал в ходе встречи Джексон.

В свою очередь, Абдусалом Азизов отметил, что США для Узбекистана являются надежным и проверенным временем партнером «с которым отношения дружбы, сотрудничества и взаимной поддержки приобрели постоянный, динамичный характер».

«Несомненно, наличие тесного сотрудничества с передовыми вооруженными силами мира, положительно влияет на повышение боеготовности и боеспособности нашей армии», подчеркнул Азизов.

Издание отмечает, что две страны в настоящее время реализуют мероприятия по обмену опытом в вопросах обеспечения деятельности Вооруженных Сил.

Как ИА REGNUM сообщало ранее Узбекистан подписал пятилетний план военного сотрудничества с США. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил тогда, что Узбекистан является важным геостратегическим государством в Средней Азии и оценил усилия республики по улучшению ситуации в Афганистане.