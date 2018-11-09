В ФРГ почти уравняли неонацистов с просто рассерженными гражданами

Берлин, , 09:24 — REGNUM Разница между недовольными миграционной политикой гражданами ФРГ и неонацистами исчезает. Об этом заявила спикер фракции «Левых» по внутриполитическим вопросам Улла Йелпке.

«Нацистская сцена в последние два с половиной года оказывается способной к мобилизации, как никогда. Но гораздо хуже другое: события в Хемнице всё более размывают разницу между нацистами и рассерженными гражданами», — сказала Йелпке.

Напомним, в саксонском городе Хемниц в ночь на 26 августа в ссоре с мигрантами с Ближнего Востока погиб местный житель. Это стало поводом для длительных протестов в Саксонии, в которых приняли участие тысячи человек. Для сдерживания протестов сюда была стянута полиция из других земель ФРГ.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти ФРГ: число неонацистов в стране существенно выросло