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В ФРГ почти уравняли неонацистов с просто рассерженными гражданами

Политика

Неоднозначное заявление прозвучало от спикера фракции «Левых»

В ФРГ почти уравняли неонацистов с просто рассерженными гражданами
German Federal Archive
Неонацисты

Берлин, 9 ноября 2018, 09:24 — REGNUM  Разница между недовольными миграционной политикой гражданами ФРГ и неонацистами исчезает. Об этом заявила спикер фракции «Левых» по внутриполитическим вопросам Улла Йелпке.

«Нацистская сцена в последние два с половиной года оказывается способной к мобилизации, как никогда. Но гораздо хуже другое: события в Хемнице всё более размывают разницу между нацистами и рассерженными гражданами», — сказала Йелпке.

Напомним, в саксонском городе Хемниц в ночь на 26 августа в ссоре с мигрантами с Ближнего Востока погиб местный житель. Это стало поводом для длительных протестов в Саксонии, в которых приняли участие тысячи человек. Для сдерживания протестов сюда была стянута полиция из других земель ФРГ.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти ФРГ: число неонацистов в стране существенно выросло

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Политическая жизнь Германии
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