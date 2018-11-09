Президент Чехии выступил с критикой соглашения ООН по миграции

Прага, , 05:18 — REGNUM Чешский президент Милош Земан выступил против соглашения ООН по миграции в эфире телеканала Barrandov.

По словам Земана, понятие миграции в этом соглашении не разделено на легальную и нелегальную. Он считает, что при таких формулировках этим соглашением смогут злоупотреблять нелегальные мигранты.

Земан добавил, что к странам, неприемлющим этот пакт, может присоединиться и Польша, которая, несмотря на отсутствие мигрантов, «заглядывает в будущее».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Австрия отказалась присоединяться к глобальному соглашению ООН по миграции из соображений защиты своего суверенитета и безопасности.

Ранее о возможном отказе подписывать соглашение заявляли представители Польши, Венгрии и США. Текст самого договора был согласован в июле 2018 года, его принятие запланировано на декабрь 2018 года в Марокко.

Читайте ранее в этом сюжете: В партии ХДС появилась оппозиция Глобальному договору ООН о миграции