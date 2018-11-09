Кургинян: Украина — такой же «дьявол для грязной работы», как бен Ладен

Москва, , 05:08 — REGNUM Бандеровцы на Украине — это «дьявол для грязной работы», который обязательно вцепится в горло тех, кто его создал, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Мне говорят, что бандеровцев там хотят убрать. Любой разумный режим давно бы убрал. Но их нельзя же убрать… Если убрать бандеровцев, кто репрессии будет проводить? Кто будет запугивать население? Кто будет орать «москаляку на гиляку»? Никто! Поэтому они их убрать не могут. Они у них, как кость в горле торчат, а убрать нельзя, поэтому этот ничтожный элемент будет править бал», — заявил политолог.

По его словам, бандеровцы очень нужны, как инструмент запугивания несогласных с антирусской и русофобской линией масс. При этом, в свое время, Гитлера тоже делали в качестве инструмента против России, но получилось все так, как получилось. Результатом ужаснулись все.

«Я не буду утверждать, что Украина — явление того же масштаба, но надо знать, что если ты делаешь дьявола для грязной работы, а Украина именно на эту роль претендует, то этот дьявол обязательно вцепится в горло также, как вцепился в горло бен Ладен, и тут параллель полная», — закончил мысль политолог.

Как заявлял ранее эксперт, США могут использовать бандеровскую Украину в качестве специфического «подарка братской Польше», а не только как антирусский инструмент.

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