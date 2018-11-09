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Науэрт обвинила Россию в агрессивности и безответственности

Политика

Якобы российский истребитель опасно действовал на перехвате американского самолета

Вашингтон, 9 ноября 2018, 02:32 — REGNUM  Россия действует безответственно в воздушном пространстве над Черным морем, заявила официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт на своей странице в Twitter.

Так Науэрт прокомментировала инцидент с перехватом американского самолета российским истребителем Су-27 над Черным морем. По ее словам, Россия в этом инциденте повела себя «небезопасно, безответственно и агрессивно». Якобы перехват самолета США EP-3E Aries создавал угрозу для жизни американских пилотов.

Ранее в опасном перехвате самолета Россию обвинили военно-морские силы США. По их словам, российский истребитель Су-27 якобы выполнял «опасные маневры», чем поставил под угрозу жизни американских пилотов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября Министерство обороны России раскрыло подробности перехвата американского самолета EP-3E Aries российским истребителям. По данным военного ведомства, российский Су-27 не нарушал границ воздушного пространства РФ и соблюдал все необходимые меры безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минобороны РФ назвали безопасным перехват истребителем Су-27 самолета США

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Российско-американские отношения
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