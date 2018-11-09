Украинцы ждут от России определенности по их будущему — социолог

Москва, , 01:52 — REGNUM Ясность позиции России является ключевым фактором, влияющим на мнение граждан Украины по ключевым вопросам, в частности, религии, сообщил 8 ноября украинский социолог Евгений Копатько в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Неопределенность очень высока — что будет делать Россия? Самая главная задача даже не экономика — это определенность. Это внятная позиция государства — что будет с людьми. Я говорю это с религиозной точки зрения, и с политической тоже», — заявил он.

По словам Копатько, вопросы политической жизни, религиозной, непризнанных республик очень долго будут больными для украинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «российской православной церкви нечего делать на Украине», и призвал её представителей возвращаться «домой, в Россию».

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