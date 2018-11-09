Бастрыкин временно отстранил от должности главу приморского СК

Москва, , 01:37 — REGNUM Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин временно отстранил от должности руководителя ведомства по Приморскому краю Сергея Грызыхина, сообщает пресс-служба СК РФ.

Сообщается, что также в адрес Грызыхина уже начата служебная проверка. Отмечается, что Бастрыкин собирается лично приехать в Приморский край и организовать прием граждан. По данным ведомства, проверка в отношении Грызыхина организована по причине «низких показателей работы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дальневосточном федеральном округе произошли крупные изменения: 4 ноября российский президент Владимир Путин подписал указ о присоединении к ДФО Бурятии и Забайкальского края. Глава государства дал три месяца на приведение в соответствие с новым статусом Бурятии м Забайкалья всех документов.

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