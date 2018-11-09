Гонка военных бюджетов: «Китаю хватит денег на эффективный ответ США»

Москва, , 00:51 — REGNUM Реальные военные расходы Китая, по разным оценкам, уже существенно опережают официально заявленные значения и расчёты западных наблюдателей. В связи с этим переход к активной внешней политике Китая может состояться гораздо раньше, чем того ожидают. Об этом 8 ноября заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Сейчас американские эксперты говорили, что сегодня бюджет реально составляет больше 370 млрд. Это огромнейшие деньги для Китая, чтобы производить достаточное количество техники и достаточное количество технологий», — заявил Судаков.

Ранее Китай представил свою собственную гиперзвуковую противокорабельную ракету СМ-401, которая уже вызвала определённые опасения американских аналитиков. Оружие может обесценить все усилия Вашингтона по наращиванию своего флота на Тихом океане, полагает эксперт.

«Если мы говорим об авианосных группах, то они уязвимы только тогда, когда есть полноценные ракеты и двигатели, способные идти на гиперзвуке. Гиперзвук вы сейчас не собьёте, и весь суперфлот превращается в консервные банки», — отметил он.

«Идея авианосцев была очень проста: поднести театр военных действий к вашим берегам. Если расстрелять ваш театр военных действий при помощи ракет, которые производит Китай в большом количестве (ведь они не подписывали договор о ракетах средней и меньшей дальности). И через два года, по оценкам, их будет под пять тысяч штук», — продолжил эксперт.

Уже сейчас Китай делает насыпные острова в Южно-Китайском море, ставит там свои базы, и по мере роста его военной мощи можно ожидать лишь увеличения агрессивности в своём регионе. Одним из спорных вопросов, которые могут получить новое звучание в новом свете, наверняка окажется статус острова Тайвань.

«Им выгоден мягкий сценарий. Им очень нравится этот сценарий, каким Крым у нас воссоединился. Китайцы блестяще умеют всё копировать, и я полагаю, что идею, как правильно скопировать и как правильно вернуть Тайвань в состав Китая, они также реализуют у себя», — полагает Судаков.

«Для нас это частично выгодно. Мы попытаемся отсидеться в стороне, но Китай действует достаточно грамотно. Он пытается нас потихонечку втянуть в свои игры и выстраивает всё, чтобы мы стали заинтересованными в этой войне. А мы остаёмся на стороне денег, которые мы зарабатываем за счёт Китая. Китай это прекрасно понимает — что бы ни случилось, мы остаёмся прекрасным поставщиком», — отметил он.

Отметим, что по официальным данным военный бюджет Китая в 2018 году вырос на 8,1% до 175 миллиардов долларов.