«Крымский формат»: Станет ли Китай воссоединяться с Тайванем?

Москва, , 00:50 — REGNUM Резкое обострение отношений США с Китаем при президенте Дональде Трампе стало большой неожиданностью для Пекина, хотя к такому столкновению в Поднебесной готовились уже давно. Об этом 8 ноября заявил востоковед, профессор РУДН Юрий Тавровский в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Мои беседы с китайскими коллегами-экспертами сводятся к следующему: что будут столкновения в той или иной форме с Америкой, стало понятно в 2009 году, когда Обама был в Пекине и предложил G2, но китайцы отказались, потому что им предложили опять быть «младшим братом». После этого американцы начали стратегию «Разворота к Азии», стягивании войск, создание Транстихоокеанского торгового партнёрства (торговая блокада) и так далее. Но китайцы не думали, что всё произойдёт так быстро. Трамп резко усилил подготовку к настоящей конфронтации, и сейчас, по их прикидкам, Китай к такому противостоянию не готов», — заявил Тавровский.

Он отметил, что в 2017 году Россию уравняли с Китаем в стратегии национальной безопасности США, а это значит, что конфронтация с Китаем будет подтягиваться до уровня конфронтации с Россией.

«Если мы считаем, что против нас ведётся война американцами, значит и против китайцев тоже ведётся война. Бомбовые удары, я считаю, невозможны, но столкновение в океане возможно и очень скоро. Поводом может послужить то, что во второй половине ноября в Тайваньском проливе седьмой флот США проведёт крупномасштабные военные учения, чего не было уже несколько лет», — полагает эксперт.

«Это может перерасти в случайное или неслучайное столкновение локального масштаба. Китайцы в июле, кстати, в этом проливе провели военно-морские учения с боевыми стрельбами, и они тем самым показывали, что они отмобилизовались, они готовы. Кто пальнёт первым? Скорее всего, это будет локальная война. Будет крымский формат. На Тайване какая-то часть населения захочет воссоединиться с родиной и так далее», — допускает Тавровский.