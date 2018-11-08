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В Госдуме назвали незаконным расширение Украиной контроля в Черном море

Политика

Любое одностороннее изменение территориального контроля над акваторией Черного моря — незаконно

В Госдуме назвали незаконным расширение Украиной контроля в Черном море
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Sea Breeze

Москва, 8 ноября 2018, 20:12 — REGNUM  В Госдуме назвали провокацией попытку Украины на уровне закона расширить зону контроля в Черном море, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

«Попытка законодательно расширить зону контроля Украины в Черном море — очередная провокация со стороны Киева в отношении суверенной территории России, а также других стран черноморского региона», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он отметил, что любое одностороннее изменение территориального контроля над акваторией Черного моря — незаконно и должно быть согласовано со всеми странами, чьи интересы находятся в регионе.

«Главной целью данного законопроекта является параноидальное стремление майданных политиков насолить России, в первую очередь крымчанам, которые четыре года назад не захотели стать жертвой людоедского киевского режима», — полагает парламентарий.

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О прилегающей зоне Украины», который позволит расширить контролируемую Киевом территорию на море на 12 морских миль.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина намерена в два раза расширить зону своего контроля в Чёрном море

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