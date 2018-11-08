Поклонская видит себя в новой политической силе

Москва, , 16:28 — REGNUM Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская видит необходимость новой политической силы и не исключает участия в политическом движении.

«Новая политическая сила, основанная на искренности, честности и справедливости к простым людям сильной страны, уверена, нужна. Именно поэтому хочу обратиться к вам: какую политическую силу, воплощённую в общественно-политическом движении или объединении, при моей координирующей роли вы бы поддержали?» — написала Поклонская в соцсети.

При этом она снова опровергла свое участие в «Силе России», на эмблеме которой не оказалось Крыма.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ряд СМИ выступили с предположением о том, что Поклонская может возглавить новую партию в России. Депутат проголосовала против закона о повышении пенсионного возраста.