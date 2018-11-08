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Поклонская видит себя в новой политической силе

Политика

И спрашивает: какой?

Москва, 8 ноября 2018, 16:28 — REGNUM  Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская видит необходимость новой политической силы и не исключает участия в политическом движении.

«Новая политическая сила, основанная на искренности, честности и справедливости к простым людям сильной страны, уверена, нужна. Именно поэтому хочу обратиться к вам: какую политическую силу, воплощённую в общественно-политическом движении или объединении, при моей координирующей роли вы бы поддержали?» — написала Поклонская в соцсети.

При этом она снова опровергла свое участие в «Силе России», на эмблеме которой не оказалось Крыма.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ряд СМИ выступили с предположением о том, что Поклонская может возглавить новую партию в России. Депутат проголосовала против закона о повышении пенсионного возраста.

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