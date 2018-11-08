Владимирский экс-губернатор может отправиться в Счетную палату

Москва, , 16:15 — REGNUM В Совете Федерации подтвердили возможность назначения бывшего губернатора Владимирской области Светланы Орловой в Счетную палату РФ. По словам главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, экс-губернатор станет одним из кандидатов на пост аудитора. Полный список претендентов сформируют к 21 ноября.

«На заседании комитета мы рассмотрим все предложения и вынесем на Совет палаты, чтобы рекомендовать президенту. В числе этих кандидатов, конечно, превалирует больше всего фамилия Орловой Светланы Юрьевны», — цитирует сенатора ТАСС.

Сергей Рябухин также напомнил, что Светлана Орлова во время работы в Совете Федерации курировала блок финансово-экономической деятельности, поэтому возможное назначение выглядит логичным. При этом сенатор хочет лично встретиться с экс-губернатором, чтобы узнать, готова ли Светлана Орлова занять этот пост.

ИА REGNUM напоминает, что Светлана Орлова занимала пост губернатора Владимирской области с 2013 года. В 2018 году она баллотировалась на выборы в качестве кандидата от «Единой России», но в результате второго тура уступила претенденту от ЛДПР Владимиру Сипягину. Отметим, что незадолго до второго тура Светлана Орлова отказалась от места в региональном заксобрании, на выборах депутатов которого возглавляла список «Единой России». Это помешало главе области претендовать на пост сенатора от законодательного органа власти региона.

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