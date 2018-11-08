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Представитель ООН призвала Бангладеш пересмотреть репатриацию рохинджа

Политика

Инспектор ООН по правам человека в Мьянме призвала Бангладеш отказаться от планов начать репатриацию сотен тысяч беженцев Рохинджа в штат Ракхайн в ноябре 2018 года

Дакка, 8 ноября 2018, 17:31 — REGNUM  Инспектор ООН по вопросам соблюдения прав человека в Мьянме Йангхи Ли призвала Бангладеш пересмотреть планы по запуску программы репатриации беженцев рохинджа в штат Ракхайн (Ситуэ) в ноябре 2018 года в виду высокого риска возобновления гонений со стороны правительства Мьянмы.

По сообщению новостного агентства Бангладеш «БД Ньюс 24», по соглашению между Мьянмой и Бангладеш, заключенному 30 октября 2018 года, репатриация должна начаться в середине ноября 2018 года. Несмотря на это, ООН сообщила об отсутствии необходимых условий для возвращения Рохинджа в штат Ракхайн (Ситуэ).

Йангхи Ли заявила в своем обращении к правительству Бангладеш об отсутствии каких-либо доказательств будущего обеспечения соблюдения прав Рохинджа со стороны Мьянмы.

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Зарубежная хроника
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