Представитель ООН призвала Бангладеш пересмотреть репатриацию рохинджа

Дакка, , 17:31 — REGNUM Инспектор ООН по вопросам соблюдения прав человека в Мьянме Йангхи Ли призвала Бангладеш пересмотреть планы по запуску программы репатриации беженцев рохинджа в штат Ракхайн (Ситуэ) в ноябре 2018 года в виду высокого риска возобновления гонений со стороны правительства Мьянмы.

По сообщению новостного агентства Бангладеш «БД Ньюс 24», по соглашению между Мьянмой и Бангладеш, заключенному 30 октября 2018 года, репатриация должна начаться в середине ноября 2018 года. Несмотря на это, ООН сообщила об отсутствии необходимых условий для возвращения Рохинджа в штат Ракхайн (Ситуэ).

Йангхи Ли заявила в своем обращении к правительству Бангладеш об отсутствии каких-либо доказательств будущего обеспечения соблюдения прав Рохинджа со стороны Мьянмы.