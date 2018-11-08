Глава МИД Италии: Евросоюзу необходимо наладить диалог с Россией

Мадрид, , 13:32 — REGNUM Евросоюз (ЕС) должен наладить диалог с Россией, а не решать вопросы международного права лишь наложением санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези в интервью испанскому изданию El País. Текст интервью опубликован 7 ноября.

«[Отменять санкции] необязательно, но нужно усилить, и намного, диалог, чтобы добиться желаемого результата. Не нужно отделываться наказанием гражданского общества России, граждан», — сказал Миланези.

«Примем во внимание, что беспокойство стран севера и востока ЕС в отношении России суммируются с опасениями стран юга, и в особенности Италии, большими потоками мигрантов и нестабильностью в регионе. Мы хотели бы, чтобы ЕС и НАТО также обеспокоились этим, как северным и восточным флангом. Если они просят от средиземноморских стран солидарности с тем, что происходит на востоке, мы хотим такой же солидарности в южном вопросе», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Италии неоднократно подчеркивало необходимость отмены санкций против России, которые также вредят экономике Италии. Это подчеркивали во время своих недавних поездок в Москву премьер-министр Италии Джузеппе Конте и вице-премьер Маттео Сальвини.