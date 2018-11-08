Чем ближе к выборам, тем больше чисток — Захарова об Украине

Москва, , 12:36 — REGNUM Накануне выборов украинские власти стараются максимально зачистить политическое поле от любого инакомыслия и неугодных фигур. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Хотя везде заявляется, во всех предвыборных программах, во всех предвыборных обещаниях и заявлениях о невероятной свободе слова, которая якобы сегодня обеспечена на Украине, на самом деле местные политики, и в том числе представители официоза, пытаются просто максимально зачистить любое инакомыслие, нейтрализовать наиболее неугодные для себя фигуры», — заявила Захарова.

В этот список попали теперь уже правозащитники, которые проливают свет на проблему растущего неонацизма на Украине, отметила она.

Так, ранее СБУ провела очередную акцию устрашения, карательную акцию на этот раз в отношении известной общественной активистки, правозащитницы Елены Бережной. Она выступает с независимыми оценками происходящего в стране и фокусируется на националистическом пределе.

По её словам, по мере «продвижения к выборам ситуация становится всё более напряжённой» и «в ход идут любые приёмы».