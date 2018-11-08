Выборы в США нужно защищать от русских — конгрессмен

Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Расследование так называемого «российского вмешательства» в выборы президента США продолжится и будет успешным, считает конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл. Обсуждая 8 ноября на телеканале CNN увольнениегенерального прокурора США Джеффа Сешнса — которое, как обсуждали в эфире, вызывает сомнение о судьбе расследования Мюллера, — Суолуэлл заявил:

«В том, что касается России, мы будем заполнять проблемы. Мы хотим быть продуктивными, смотреть вперед, мы хотим убедиться, что следующие выборы будут защищены. Мы знаем, что русские снова попытаются вмешаться».

Напомним, Трамп предостерег демократов от расследований после выборов — иначе начнутся ответные расследования. По мнению президента США, обеим партиям в Конгрессе необходимо прийти к компромиссам.