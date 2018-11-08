Экс-глава Agrokor экстрадирован в Хорватию из Великобритании

Лондон, , 08:19 — REGNUM Британские власти выдали Хорватии бывшего главу и основателя ритейлера Agrokor Ивицу Тодорича. На родине бизнесмену предъявят обвинения в крупном мошенничестве, сообщает Reuters.

Тодоричу инкриминируют хищение $180 млн. По делу о махинациях в Agrokor он проходит одним из 15 подозреваемых, однако вины за собой не признает.

Предпринимателя отправили из Лондона в Загреб самолетом в сопровождении полицейского конвоя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Agrokor была крупнейшей частной компанией в Хорватии в сфере пищевой промышленности и розничной торговли. Однако компанию постиг долговой кризис, она была передана под госуправление и подвергнута реструктуризации.

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