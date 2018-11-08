Четверг, 8 Ноября 2018 года
09:55:37 МСК

Экс-глава Agrokor экстрадирован в Хорватию из Великобритании

Политика

Вины за собой Ивица Тодорич не признает

Лондон, 8 ноября 2018, 08:19 — REGNUM  Британские власти выдали Хорватии бывшего главу и основателя ритейлера Agrokor Ивицу Тодорича. На родине бизнесмену предъявят обвинения в крупном мошенничестве, сообщает Reuters.

Тодоричу инкриминируют хищение $180 млн. По делу о махинациях в Agrokor он проходит одним из 15 подозреваемых, однако вины за собой не признает.

Предпринимателя отправили из Лондона в Загреб самолетом в сопровождении полицейского конвоя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Agrokor была крупнейшей частной компанией в Хорватии в сфере пищевой промышленности и розничной торговли. Однако компанию постиг долговой кризис, она была передана под госуправление и подвергнута реструктуризации.

Читайте также: Сбербанк и ВТБ станут совладельцами хорватской компании Agrokor

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить