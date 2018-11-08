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Лидер йеменских хуситов: мы никогда не сдадимся

Политика

Таков ответ на успех арабской коалиции в боях за Ходейду

Лидер йеменских хуситов: мы никогда не сдадимся
Иллюстрация: Cairoportal.com
Йемен. Хуситы

Сана, 8 ноября 2018, 08:05 — REGNUM  Глава повстанцев Абдель-Малик аль-Хути заявил о том, что хуситы никогда не сдадутся и будут сражаться до победного конца, сообщает 8 ноября Al Arabia.

«Неужели враг думает, что если ему удалось проникнуть на какую-либо нашу территорию, то это подтолкнет нас к капитуляции? Этого никогда не произойдет», — отметил лидер повстанцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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