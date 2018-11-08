На Урале провели митинг «За социальные завоевания Октября»

Первоуральск, Свердловская область, , 06:57 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области в честь годовщины Октябрьской революции провели торжественный митинг. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По оценкам корреспондента, мероприятие собрало более 200 человек на площадке у памятника жертв локальных конфликтов. Организаторы из движения «Суть времени» не только поздравили собравшихся с годовщиной Октября. Так, ведущий митинга Иван Черемных заявил, что главная проблема эпохи — неспособность объединяться в сплоченные коллективы, чем и пользуется власть. Черемных призвал не отдавать ни единого голоса партии «Единая Россия» и тем, кто принимает схожие с ней решения по социальным вопросам.

Отдельно ведущий отметил, что в связи с тяжёлой общественной ситуацией народный протест пытаются оседлать «белоленточные», «оранжевые» оппозиционеры, которые на самом деле не имеют ничего против действующей социальной политики, но ради популизма готовы оседлать протест против неё.

Напомним, в столице Урала, Екатеринбурге также прошли митинги в честь годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции. В 2018 году событию исполняется 101 год. А 29 октября в Екатеринбурге отмечали еще одну красную дату — 100-летний юбилей комсомола.