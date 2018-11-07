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Трамп подтвердил, что встреча с Путиным состоится на G20 в Буэнос-Айресе

Политика

От краткой ноябрьской встречи в Париже президент США не ожидает каких-либо результатов

Вашингтон, 7 ноября 2018, 22:11 — REGNUM  Встреча президентов России и США состоится не 11 ноября в Париже, а на месяц позже, в Буэнос-Айресе, на саммите G20, заявил 7 ноября на пресс-конференции американский президент Дональд Трамп.

По его словам, вероятность переговоров или беседы с Владимиром Путиным в Париже крайне мала, чего нельзя сказать о предстоящем саммите G20 в Аргентине.

Трамп пояснил, что в Париже 11 ноября он не сможет общаться с Путиным отдельно. Однако при этом президент США не сказал ничего конкретного о формате и содержании такого общения в Буэнос-Айресе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что готовится встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе.

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