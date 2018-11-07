В штате Вашингтон демократы отбили у республиканцев мандат конгрессмена

Олимпия, США, , 19:27 — REGNUM В американском штате Вашингтон избирательные комиссии подсчитали 76% голосов избирателей (1,965 млн) на промежуточных выборах в США. Всего в штате проживают 7,17 млн человек, явка составила 36,1%.

Действующий сенатор-демократ Мария Кантвелл сумела сохранить свой мандат, набрав 58,4% голосов. Её противник республиканец Хатчисон набрал 41,6% голосов.

При этом демократы смогли отбить у республиканцев один мандат конгрессмена. Если раньше у республиканцев было четыре конгрессмена от штата Вашингтон, а у демократов — шесть, то теперь у демократов их семь, а у республиканцев соответственно трое.

Таким образом, на промежуточных выборах в США республиканцы смогли провести в сенат 13 своих сторонников, а демократы — 22. В палату представителей республиканцы провели 206 конгрессменов, демократы — 230.

Читайте ранее в этом сюжете: Промежуточные выборы не изменили расклад сил в Северной Каролине