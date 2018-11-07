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Промежуточные выборы не изменили расклад сил в Северной Каролине

Политика

Все остались при своих

Роли, США, 7 ноября 2018, 19:08 — REGNUM  Промежуточные выборы в американском штате Северная Каролина, где выбирали только членов палаты представителей Конгресса, прошли без каких-либо интриг.

Сейчас губернатором штата является демократ, а оба сенатора — республиканцы. Но на этих выборах их не переизбирали. Расклад мандатов конгрессменов не изменился — у республиканцев 10, у демократов — три.

Таким образом, на данный момент республиканцы проводят в палату представителей 203 конгрессмена, демократы — 223.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нью-Джерси демократы разбили республиканцев на промежуточных выборах

Читайте развитие сюжета: В штате Вашингтон демократы отбили у республиканцев мандат конгрессмена

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Выборы в США
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