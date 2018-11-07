Промежуточные выборы не изменили расклад сил в Северной Каролине

Роли, США, , 19:08 — REGNUM Промежуточные выборы в американском штате Северная Каролина, где выбирали только членов палаты представителей Конгресса, прошли без каких-либо интриг.

Сейчас губернатором штата является демократ, а оба сенатора — республиканцы. Но на этих выборах их не переизбирали. Расклад мандатов конгрессменов не изменился — у республиканцев 10, у демократов — три.

Таким образом, на данный момент республиканцы проводят в палату представителей 203 конгрессмена, демократы — 223.

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