МИД Афганистана заявил, что правительство страны не посетит саммит в Москве

Кабул, , 22:22 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Афганистана Сибхат Ахмади заявил, что правительство страны не отправит делегацию для участия в московском формате по Афганистану.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, Сибхат Ахмади добавил, что в московском формате по Афганистану примет участие делегация Высшего совета мира, но члены совета будут участвовать в консультациях как частные лица.

Официальный представитель министерства иностранных дел подчеркнул, что московский формат по Афганистану должен поспособствовать прямым переговорам между правительством и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если же этого не произойдёт, то талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) покажут свои истинные намерения и нежелание установления мира в Афганистане.

В то же время официальные лица Высшего совета мира подтвердили, что для участия в московском формате по Афганистану будет отправлена делегация совета. Ее возглавит Хаджи Дин Мохаммад. Они также добавили, что члены делегации не встретятся с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на полях саммита.