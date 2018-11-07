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МИД Афганистана заявил, что правительство страны не посетит саммит в Москве

Политика

Тем не менее члены Высшего совета мира Афганистана примут участие в московском формате по Афганистану как частные лица

МИД Афганистана заявил, что правительство страны не посетит саммит в Москве
Афганистан

Кабул, 7 ноября 2018, 22:22 — REGNUM  Официальный представитель министерства иностранных дел Афганистана Сибхат Ахмади заявил, что правительство страны не отправит делегацию для участия в московском формате по Афганистану.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, Сибхат Ахмади добавил, что в московском формате по Афганистану примет участие делегация Высшего совета мира, но члены совета будут участвовать в консультациях как частные лица.

Официальный представитель министерства иностранных дел подчеркнул, что московский формат по Афганистану должен поспособствовать прямым переговорам между правительством и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если же этого не произойдёт, то талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) покажут свои истинные намерения и нежелание установления мира в Афганистане.

В то же время официальные лица Высшего совета мира подтвердили, что для участия в московском формате по Афганистану будет отправлена делегация совета. Ее возглавит Хаджи Дин Мохаммад. Они также добавили, что члены делегации не встретятся с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на полях саммита.

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Зарубежная хроника
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