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В штате Мичиган демократы разбили республиканцев на промежуточных выборах

Политика

Подсчитаны 98% голосов

Лансинг, США, 7 ноября 2018, 17:59 — REGNUM  В американском штате Мичиган подсчитали 98% бюллетеней на промежуточных выборах. Явка в штате была довольно высокой — 41,3%, при том что проживают там почти 10 млн человек.

Победу на выборах губернатора уже могут праздновать демократы — их кандидат Гретчен Уитмер набирает 53,2% голосов. Его республиканский противник набирает только 44% голосов. При том что предыдущим губернатором был республиканец Рик Снайдер.

Сенатором от Мичигана останется демократка Дэбби Стабенау, которая набирает 52,2% голосов. Её противник — республиканец Джамес — набирает только 45,8%.

Расклад по числу конгрессменов изменится в пользу демократов. Если раньше у них было пять конгрессменов от Мичигана, то теперь станет семь. У республиканцев, соответственно, было девять, стало семь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Массачусетсе подсчитали менее половины бюллетеней

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Выборы в США
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