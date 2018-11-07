В штате Мичиган демократы разбили республиканцев на промежуточных выборах

Лансинг, США, , 17:59 — REGNUM В американском штате Мичиган подсчитали 98% бюллетеней на промежуточных выборах. Явка в штате была довольно высокой — 41,3%, при том что проживают там почти 10 млн человек.

Победу на выборах губернатора уже могут праздновать демократы — их кандидат Гретчен Уитмер набирает 53,2% голосов. Его республиканский противник набирает только 44% голосов. При том что предыдущим губернатором был республиканец Рик Снайдер.

Сенатором от Мичигана останется демократка Дэбби Стабенау, которая набирает 52,2% голосов. Её противник — республиканец Джамес — набирает только 45,8%.

Расклад по числу конгрессменов изменится в пользу демократов. Если раньше у них было пять конгрессменов от Мичигана, то теперь станет семь. У республиканцев, соответственно, было девять, стало семь.

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