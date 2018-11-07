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Губернаторов могут поменять на хозяев

Политика

В Госдуме готовится законопроект

Губернаторов могут поменять на хозяев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Государственная дума

Москва, 7 ноября 2018, 15:06 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении внести в Госдуму законопроект о переименовании должности «губернатор» на «хозяин» или «глава», передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«Мы внесем в Госдуму законопроект о замене названий руководителей регионов с «губернатор» или «глава» на «хозяин» от термина хозяйствовать», — сообщил Жириновский в ходе открытия выставки в Госдуме в рамках дней Мордовии.

«У нас не всегда правильный подход к названиям. Например, глав регионов называют губернаторами, хотя главная их задача быть не начальниками, а хозяйственниками. Вот в Госдуме прошла выставка достижений Мордовии. Великолепно республика развивается. Но это же именно хозяйственный успех. Так почему бы и главу республики не назвать хозяином?» — задает он вопрос.

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