Вашингтон, , 14:07 — REGNUM В американскую прессу просочилась информация о том, что Пентагон тайно расширяет «глобальную войну с терроризмом». Речь идет о проведении специальных операций за пределами традиционных театров военных действий на Ближнем Востоке.

Оказывается, что в феврале 2018 года минобороны США санкционировало еще три специальные контртеррористические операции. Это произошло всего лишь через несколько месяцев после злополучной засады в Нигере, в ходе которой погибло четверо военнослужащих сил специальных операций США.

Детали санкционированных спецопераций неизвестны, но частично известны их названия: «Путешествие по Юкону» и «Операции в северо-западной Африке и восточной Африке». Декларируется, что они направлены против активности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке и конкретных регионах Африки.

Стоит отметить, что назначение новых специальных операций проходит на фоне заявлений официальных лиц Пентагона о сокращении количества миссий Командования сил специальных операций ВС США для того, чтобы сосредоточиться на глобальной конкуренции с Россией и Китаем.

На самом же деле так называемая «глобальная война с терроризмом», которая длится уже 17 лет, является для США пропагандистской ширмой для обоснования военного присутствия в различных точках земного шара.