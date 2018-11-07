Власти Карачаево-Черкесии и Тироля обсудили пути сотрудничества

Черкесск, , 11:57 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между федеральной землей Австрии Тиролем и Карачаево-Черкесской республикой успешно претворяется в жизнь. Обоим регионам близки такие сферы, как туризм, промышленность, сельское хозяйство.

Позитивные результаты реализации подписанного в 2017 году документа о сотрудничестве были отмечены 6 ноября в ходе встречи главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и председателя Народного собрания Александра Иванова с председателем парламента Тироля Хервигом ван Стаамом.

Отметим, встреча руководителей прошла в рамках работы конгресса региональных и местных властей Совета Европы в Страсбурге. Глава КЧР был включен распоряжением Владимира Путина в состав делегации РФ. В мероприятии участвовали 324 представителя местных и региональных органов власти из 47 государств — членов Совета Европы.

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Во время подписания договора о сотрудничестве с Тиролем Рашид Темрезов отметил, что в Карачаево-Черкесии, так же, как и в Тироле, активно развивается туризм, поэтому опыт этой австрийской земли взят за основу развития региона.

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