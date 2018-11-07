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Республиканцы проиграли на выборах в конгресс от штата Айова

Политика

На текущий час в конгресс прошли 115 республиканцев и 88 демократов

Де-Мойн, США, 7 ноября 2018, 10:24 — REGNUM  В результате подсчета 99% бюллетеней губернатором штата Айова перевыбран республиканец Ким Рэйнолдс. За него проголосовали 49,7% голосов, соперник от демократов набрал 46,7%.

К избирательным урнам пришли 1282 тысячи жителей штата, явка составила 41,5%. По итогам выборов в конгресс прошел один республиканец и трое демократов. На прошлых выборах результат был обратным.

На текущий час в конгресс прошли 115 республиканцев и 88 демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате подсчета 99% бюллетеней республиканцы потеряли кресло губернатора Канзаса. Им стала демократ Лора Келли, набравшая 47,8% голосов.

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Выборы в США
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