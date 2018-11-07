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Жириновский рассказал о покупке Рыболовлевым дачи Трампа за $100 млн

Политика

Миллиардер задержан в Монако

Жириновский рассказал о покупке Рыболовлевым дачи Трампа за $100 млн
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 7 ноября 2018, 09:59 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о даче президента США Дональда Трампа, которую купил бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

«Сейчас задержали Рыболовлева, который купил дачу Трампа. Видите, какие у нас богатые олигархи! Трамп продает — не хватает денег, а Рыболовлев Дима с Урала купил его дачу за 100 млн долларов в Майами», — сказал Жириновский журналистам перед пленарным заседанием Госдумы.

Ранее газета Le Monde сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что утром 6 ноября Рыболовлева задержали власти Монако для допроса по делу о коррупции. Тогда же у него дома на вилле «Бель эпок» провели обыск. Посольство России во Франции обратилось к властям Монако за разъяснениями по поводу задержания для допроса российского миллиардера и владельца футбольного клуба «Монако».

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Коррупция и борьба с ней
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