В Чечне отложили срок окончания работ по разминированию

Грозный, , 09:40 — REGNUM Работы по разминированию в горно-лесистой местности Чечни продлятся еще месяц. Перенос окончания срока работ до конца ноября стал возможным в связи с благоприятными погодными условиями, рассказали 7 ноября в пресс-службе Южного военного округа.

Несмотря на то, что в горах Чечни обычно в это время года выпадает снег, в 2018 году по-прежнему сухо и бесснежно, поэтому сезон разминирования горно-лесистой местности продолжен. А вот в соседней Ингушетии саперы уже свернули свои работы, так как снежный покров здесь уже установился.

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Как сообщили в округе, в 2018 году было очищено от мин и снарядов около 1,7 тыс. гектаров в Чечне и Ингушетии. Работы выполняли около 400 военнослужащих с применением 40 единиц военной и специальной техники. При этом было обнаружено и уничтожено более 5,7 тыс. взрывоопасных предметов.

Напомним, согласно плану военных, все работы по разминированию территории Чечни и Ингушетии должны были быть завершены до 2019 года. За это время планировалось разминировать более 12 тысяч гектаров земли. Процесс очистки от неразорвавшихся снарядов и мин начался в 2012 году.